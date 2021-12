Com desfalques, Bahia tem volta de Robson e estreia de Vitor

O Bahia tem dois desfalques para o jogo contra o ABC, em Natal, na próxima sexta-feira, 31, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Adriano "Apodi", que saiu da partida contra o Santa Cruz, na terça-feira, 28, em Recife, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, e Marlon, liberado para acompanhar o sepultamento da avó, não enfrentam o Elefante.

Entre os reforços, o Tricolor tem o retorno do zagueiro Robson, que cumpriu suspensão na última rodada, e a estreia do lateral Vitor, formado na divisão de base do Bahia. Os jogadores serão incorporados ao grupo ao longo da semana.

Além dos laterais, o técnico Sergio Soares pode escalar como titular o meia Rômulo, medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americano de 2015, em Toronto, pela seleção brasileira sub-20. Ele ficou no banco de reservas na partida contra o Santa. No Pan, o jogador teve boa atuação e marcou dois gols em cinco partidas.

A equipe do Bahia não volta para Salvador e treina em Recife na tarde desta quarta-feira, 29, no CT do Sport, em preparação para o confronto contra o ABC. Por conta da proximidade entre as capitais de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, o Tricolor continua na cidade até quinta-feira, 30, quando embarca para Natal.

adblock ativo