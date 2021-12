Com desfalques, Bahia se reapresenta no Fazendão

O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira, 26, após o triunfo de domingo, 24, sobre a Portuguesa e fez treinos físico e técnico no Fazendão. Dois jogadores, no entanto, não participaram porque foram fazer exames.

O atacante Wallyson, que tem problema no tornozelo direito, não deverá ser desfalque no embate do próximo domingo, diante do Cruzeiro, no Mineirão. Já o zagueiro Lucas Fonseca fez uma ressonância magnética na coxa direita e tem poucas chances de atuar.

Desfalque certo é o volante Feijão. O meio-campista terá que cumprir suspensão, após expulsão contra Portuguesa, e só retorna ao time diante do Fluminense, na última rodada do Brasileirão, dia 8 de dezembro, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo