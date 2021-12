Com desfalques, Bahia intensifica treinos de olho na Chape

Com foco voltado para a Chapecoense, o Bahia deu sequência na manhã desta quarta, 24, à preparação em busca da reabilitação na Série A do Brasileirão. Desde o retorno da Copa América, a equipe comandada por Roger Machado não triunfou.

O dia de atividades foi dividido em duas partes. A primeira começou com um trabalho de posse de bola. Ele separou o elenco em duas equipes e exigiu bastante movimentação dos atletas. Na segunda parte, com um hexágono no gramado, Roger realizou uma atividade tática, onde escalou a possível equipe titular.

As baixas foram o lateral Nino Paraíba, que participou de um trabalho físico, e o volante Elton, após apresentar dores no joelho. Além desses, o zagueiro Lucas Fonseca, com desconforto na coxa, e o atacante Élber, em recuperação de lesão muscular, trabalharam na academia. No departamento médico, ficaram o zagueiro Ernando, o meia Guerra, e os atacantes Iago e Rogério.

Bahia e Chapecoense se enfrentam no próximo domingo, 28, às 11h, na Arena Condá, em Santa Catarina.

