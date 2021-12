Com desfalques, Bahia enfrenta o Internacional no Beira-Rio

Se com o time completo Roger Machado já tem optado pelo esquema com um meio-campo formado só por jogadores defensivos, imagine sem três pilares da sua equipe titular na partida desta quarta-feira, 12, às 21h30, contra o Internacional. Jogando fora de casa, o treinador colocou em campo o trio de volantes em todos os jogos desde o 0 a 0 contra o São Paulo, há quase um mês. E não deve ser diferente nesta quarta – mesmo sem Gregore, o mais importante da trinca do meio.

O volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como Artur. Portanto, a tendência é a de que Elton assuma a posição mais central, ladeado por Flávio – que não joga como titular desde 30 de março, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste – e Douglas Augusto.

Antes do treino desta terça, 11, o próprio Elton deu a entender que o reforço na defesa deve continuar. “Não está sendo mistério, porque o Roger colocou os três volantes, e está dando certo. A gente está lá em cima na tabela. (...) Não sei se vai ter surpresa ou não. Mas, se ele for manter a lógica, vão ser os três volantes, marcação forte, é o que está dando certo”, falou.

Nas pontas, Arthur Caíke e Rogério devem substituir Artur e Élber. No Inter, o principal desfalque é Paolo Guerrero, que está na Copa América com a seleção do Peru. O zagueiro Rodrigo Moledo ainda está lesionado e será substituído por Roberto. O volante Edenílson ainda é dúvida. Se ele não jogar, Patrick deve entrar no seu lugar.

