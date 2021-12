Com Danny Morais suspenso, Demerson quer chance

Sem poder contar com Danny Morais, suspenso, o técnico Joel Santana terá uma missão antes do Ba-Vi do próximo domingo, 28, na Arena Fonte Nova: eleger um zagueiro substituto.

Uma vez que Rafael Donato, por estar sem ritmo de jogo, já teria sido descartado por Joel, um dos mais cotados a ficar com a vaga no setor defensivo é Demerson.

Em entrevista coletiva que concedeu após as atividades desta quinta-feira, 25, no Fazendão, o defensor valorizou a importância do clássico e prometeu que, se tiver a chance de jogar, tratará o duelo como o jogo da sua vida.

"É um clássico. Para muitos pode ser só um jogo, mas se a oportunidade for dada a mim, vou encarar como um final de campeonato porque é mais um jogo para que eu venha me firmar no clube. Ainda não tive condições de desempenhar o melhor do meu papel. Vou levar como se fosse o jogo da minha vida", disse Demerson.

O jogador lembrou também que teve apenas duas chances desde a sua chegada ao Bahia, em janeiro deste ano, e valorizou o fato de o time tricolor ter levado somente um gol na Era Joel.

"Desde a minha chegada eu tive duas oportunidades. Nos dois jogos que atuei não levamos gol. Joel tem dado ênfase maior para a defesa, que não vinha fazendo bons jogos. Ele tem conseguido acertar. Desde a chegada dele só tomamos um gol", finalizou.

adblock ativo