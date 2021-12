Com contrato de risco, Caio é o novo reforço do Bahia

O Bahia anunciou na tarde desta quinta-feira, 2, a contratação do meia Caio, 26 anos, que estava jogando pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha nas quatro últimas temporadas.

O jogador vem para o tricolor baiano sob contrato de risco, devido o recente histórico do jogador com problemas no joelho. Caso o jogador tem alguma contusão ligada ao joelho, o Bahia poderá rescindir seu contrato seu nenhum custo.

No início do mês de julho, Caio chegou a ser anunciado como reforço do Figueirense, mas o clube catarinense voltou atrás, dizendo que o jogador precisaria de pelo menos dois meses para poder jogar.

Segundo o coordenador médico do Bahia, Dr. Marcos Lopes, o jogador está apenas 1,2 quilo acima do peso e dependerá apenas de recuperar seu recondicionamento físico para estar apto a atuar pelo Bahia na Série A do Brasileiro.

“Ele já deve treinar com bola amanhã (sexta-feira, 3). O Bahia já fez algo parecido com o Alex Terra (atacante, que disputou a Série B em 2009), que também vinha com um histórico de problemas no joelho e jogou o ano todo sem nenhum problema”.

A contratação de Caio foi um pedido do seu xará, o atual treinador do Bahia, Caio Junior. Foi sob o comando do técnico do tricolor baiano que o jogador viveu sua melhor fase no futebol brasileiro, em 2007, quando se destacou marcando vários gols de fora, e até mesmo um gol olímpico contra o Santos na Vila Belmiro.

Veja a ficha de Caio, novo contratado do Bahia:

Nome: Caio César Alves dos Santos

Data de nascimento: 29/05/1986

Natural de: Mirandópolis-SP

Altura: 1,86m

Peso: 85kg

Clubes: Barueri-SP, Guarani-SP, Internacional-RS, Palmeiras-SP e Frankfurt(Alemanha)

