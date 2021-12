Com cinco jogadores no DM, Jorginho comanda tático

A semana no Fazendão não começou bem: na tarde desta terça-feira, 19, na reapresentação do elenco do Bahia após o empate em 1 a 1 com o Conquista, o técnico Jorginho teve que trabalhar sem cinco dos seus principais jogadores.

O goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Brinner, o volante Hélder, o meia Zé Roberto e o atacante Souza, todos com problemas de ordem médica, foram poupados das atividades e são dúvidas para a partida do próximo domingo, 24, contra a Juazeirense.

Depois da partida em Vitória da Conquista, o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Brinner reclamaram de dores musculares e já foram avaliados pelos médicos do clube. A dupla faz tratamento para estar em campo no jogo contra o Cancão de Fogo.

Já o meia Zé Roberto se queixou de dores no joelho e já foi encaminhado para fazer exames. Hélder sofre de um inchaço no tornozelho e Souza ainda se recupera de uma lesão na panturrilha.

Dos lesionados, apenas Marcelo Lomba e Hélder haviam sido titulares no duelo contra o Bode. Nesta terça, em trabalho tático, Jorginho trocou a dupla por Douglas Pires e por Marquinhos Gabriel, respectivamente.

O treinador, que admite fazer mudanças na equipe, testou Magal em lugar de Jussandro e montou time com dois meias de armação. Os titulares treinaram com Douglas Pires; Neto, Danny Morais, Titi e Magal; Fahel, Diones, Marquinhos e Paulo Rosales; Adriano e Obina.

Ávine treina - Depois de um longo período em tratamento, o lateral-esquerdo Ávine treinou pela primeira vez. Em separado dos demais, o jogador participou de uma atividade de finalização e de fundamentos com bola. O ala ainda não tem previsão de retorno.

Nesta quarta-feira, 20, o elenco tricolor volta a trabalhar em dois períodos: treina às 9 e às 16h.

