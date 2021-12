Com chance de voltar ao G-6, Bahia faz confronto direto contra Inter

Após a derrota em casa para o Ceará, parte da torcida do Bahia começou a colocar em xeque o sonho de o clube carimbar uma das vagas na Libertadores. Entretanto, como ainda restam 11 jogos a serem disputados, a equipe comandada por Roger Machado mantém vivas as chances e segue firme na busca pelo G-6 do Brasileirão.

E a primeira grande oportunidade para devolver a confiança ao torcedor será neste sábado, 26, quando o Tricolor faz um confronto direto com o Internacional, às 19h, na Arena Fonte Nova. Com 42 pontos, o Colorado, que abre o grupo dos times que se classificam para o torneio continental, está apenas um ponto à frente do Esquadrão.

Em entrevista coletiva concedida no Fazendão, nesta sexta, 25, o atacante Gilberto comentou a fase irregular do Bahia, que conquistou somente um triunfo nas últimas cinco partidas. O artilheiro espera findar o jejum contra o Colorado e acredita que a equipe tricolor siga forte na disputa pela vaga na Libertadores.

"Mentalmente o time está muito bem. Ninguém conquista o que a gente conquistou no campeonato, com 41 pontos, temos 33 pontos para disputar. Condições reais de chegar a um fato histórico para o clube, que seria a Libertadores. A gente está bem. Uma coisa ou outra que vai acontecer dentro de campo, e a gente não vai ter o resultado positivo que quer. O foco sempre é no jogo e na partida seguinte. A gente tem que respeitar o Inter, mas buscar o resultado positivo", avaliou Gilberto.

O grande trunfo do Bahia no primeiro turno do Brasileirão foi o apoio do seu torcedor na Fonte Nova, onde o clube permaneceu invicto. Porém, com o início da segunda parte do campeonato, o Tricolor começou a oscilar como mandante. Nas últimas quatro partidas disputadas em casa, o Esquadrão conquistou apenas quatro pontos em 12 possíveis.

"Os pontos que acabam sendo perdidos em casa, a gente acaba ganhando fora. Isso que a gente está sempre buscando, recuperar os pontos caso tenha um resultado negativo. Isso que o torcedor tem gostado da gente, um time que sempre olha no olho do adversário, joga de igual para igual", disse Gilberto

O artilheiro do Bahia na temporada comentou o que o Bahia precisa para superar o Internacional. "A gente tem que se superar, buscar o passe, uma coisa mais dinâmica para quebrar as linhas, tentar fazer o gol. Eles vão tem que sair para jogar, e a gente vai saber a hora certa de matar o jogo",

Jogo de seis pontos

Em momento de instabilidade na Série A, Bahia e Internacional se enfrentam em um verdadeiro 'jogo de seis pontos'. O time que vencer garante uma vaga no G-6 e consegue abrir distância contra o adversário direto. Além disso, as equipes precisam do triunfo para se reabilitar na competição.

Para a partida deste sábado, o Bahia não poderá com o atacante Élber, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Os atacantes Arthur Caike, Lucca e o meia Marco Antônio brigam pela vaga

Quem segue de fora é o lateral-esquerdo Moisés. Ele até chegou a treinar com o elenco após se recuperar de uma lesão muscular na coxa, mas será preservado e só deverá voltar no próximo jogo do Tricolor.

O Internacional também sofre com desfalques importantes. O meia D'alessandro e o volante Patrick estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos deverão ser Rodrigo Lindoso, que retorna de lesão, e Guilherme Parede.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

