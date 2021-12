Com mais de 31 mil torcedores, Bahia e Flamengo duelaram na noite deste sábado, 29, pelo Campeonato Brasileiro e empataram em 0 a 0, resultado ruim pra ambas as equipes.

Com camisa nova, Bahia só empata com o Flamengo na Fonte Nova

Refletindo as últimas partidas, o Bahia começou fazendo um interessante primeiro tempo com várias chances criadas e muitos gols perdidos como na chegada do lateral Léo na esquerda após um corte errado do seu xará flamenguista. Ativo e constante no ataque, o tricolor pressionava o adversário, porém o Flamengo tentava trabalhar a posse de bola desde sua linha defensiva, uma cara, que o novo técnico, Dorival Júnior, já tenta implementar na sua equipe, mas oferecia pouco perigo a meta baiana.

Enderson, cumprindo suspensão, armou um time mais leve com a entrada de Flávio no lugar de Nilton e com a surpresa de Bruno no lugar de Nino. Seus auxiliares revezavam no comando do banco. No finalzinho, Ramires, com um chute de fora da área, e Zé Rafael numa sensacional jogada, terminando com uma caída na área muito que fez a torcida se desesperar pedindo penalti e culminou também aos jogadores do Bahia logo após o apito do arbitro, partir para cima dele reclamando do lance.

Na etapa final, o tricolor iniciou mantendo a pressão, tentando desarmar o adversário enquanto eles trocavam passes na defesa. A joia da base, Ramires, perdeu a bola no meio de campo, oferecendo um lance perigoso para o rubro-negro carioca. Aos cinco minutos, uma falha bisonha do goleiro Anderson, ao tentar tirar a bola do atacante Vitinho, quase proporciona a abertura do placar mas, por sorte, o atacante do Flamengo não conseguiu aproveitar e a zaga afastou o perigo. Depois desse lance, o time carioca chegou algumas vezes, porém não conseguiu abrir o placar.

Aos 31 minutos, foi a vez do Bahia iniciar uma blitz na meta rubro-negra combinada a outro lance bizarro protagonizado pelos zagueiros Lucas Fonseca e Rever, que "furaram" a bola na pequena área. Após isso, o que se viu foi um final de jogo morno, mas com muita briga no meio de campo. Ainda deu tempo de Nino e Clayton entrarem nos lugares de Bruno e Zé Rafael, respectivamente, e de Willian perder um gol na pequena área.

Com esse resultado, pior para as duas equipes, o Bahia perde a chance de se afastar da zona, jogando em casa, e o Flamengo de dormir na liderança pelo menos até a segunda, quando se encerra a rodada.

