Com calos nos pés, Souza fica fora de treino do Bahia

O atacante Souza não participou do treino técnico do Bahia realizado na manhã desta quinta-feira, 14, no Fazendão. Souza estava com calos nos pés e ficou fazendo tratamento no departamento médico.

Além de Souza, também não participaram do treino técnico os jogadores Anderson Talisca e Ítalo Melo, que ficaram na academia realizando um treino de fortalecimento muscular, além do volante Toró, que apresenta um desequilíbrio de força entre as pernas e também fez um trabalho de musculação.

Mesmo sem estar com contrato assinado com o Bahia, o atacante Adriano também participoi da atividade comandada por Jorginho em campo reduzido. Adriano espera a chegada da documentação da China para acertar com o tricolor baiano. Até o domingo, 17, o Bahia treina diariamente pela manhã.

