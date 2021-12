Com Bruno e Titi, Tricolor volta a treinar de olho na final

Ainda sob o efeito da derrota em casa para o Ceará, pela Copa do Nordeste, o Bahia voltou a treinar na quinta-feira, 23, no Fazendão, agora visando ao primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, domingo, 26, às 16h, contra o Vitória da Conquista, no Lomanto Júnior.

Os jogadores que participaram de mais de 45 minutos do último jogo fizeram apenas uma atividade regenerativa. Os reservas, reforçados por Bruno Paulista e Titi, foram os únicos a ir para campo, onde realizaram um trabalho tático com bola.

Titi e Bruno Paulista, que cumpriram suspensão contra o Ceará, são justamente os reforços que Sérgio Soares tem para o próximo duelo. Ambos devem ser titulares nas vagas, respectivamente, dos garotos Robson e Patric. O treinador não tem nenhum desfalque para a decisão.

O elenco se reapresentará nesta sexta, 24, às 16h, novamente no CT do Fazendão.

