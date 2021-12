Com bons números, Renê e Edson voltam a jogar juntos domingo

Passados os primeiros jogos do anos, não restou dúvidas sobre qual seria a dupla titular entre os volantes do Bahia: Edson e Renê Jr. Mas, na realidade, a dupla que faz a guarda da defesa do Esquadrão atuou pouco em parceria neste Brasileiro. Eles estiveram em campo ao mesmo tempo em apenas 13 dos 36 jogos.

No próximo domingo, às 18h (da Bahia), na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do campeonato, contra a Chapecoense, eles voltam a atuar juntos, o que não acontecia desde a partida contra o Santos, vencida pelo tricolor por 3 a 1, também na Fonte.

A dupla volta à ação graças ao retorno de Renê, que cumpriu suspensão no último jogo. Sem o volante Juninho, machucado, a chance de os dois estarem na formação inicial do meio-campo do Bahia é grande: quase 100%.

Juntos em campo neste Brasileirão, eles venceram sete vezes, empataram três e perderam apenas três. Um aproveitamento de 62% que supera em muito o geral da equipe na Série A: 45%. Em casa, a dupla sofreu só um revés: 2 a 1 para o Botafogo.

Renê Júnior jogou 28 vezes ao todo, bem mais que o companheiro. No entanto, perdeu algumas partidas por lesão ou suspensão. Edson jogou apenas 19 embates porque foi suspenso por cinco jogos e ainda sofreu para se livrar das contusões no campeonato.

A dupla não é conhecida pela criação de jogadas, mas pela sua vocação defensiva. Os roubos de bola da dupla chamam a atenção. Das 17,2 roubadas de bolas de média do Bahia nesses 13 jogos, 5,9 foram de responsabilidade dos dois.

Renê rouba em média 3,3 quando atua ao lado de Edson, que toma a pelota dos adversários outras 2,6 vezes por jogo. No total, Renê Júnior é um dos destaques da competição no quesito e soma 92 roubadas, o primeiro do time e o segundo em todo o Brasileirão, atrás apenas de Jean, do Vasco, que soma 112.

Renovação

O Bahia admite já trabalhar para renovar o contrato com Renê, um dos maiores destaques do time no Campeonato Brasileirão deste ano. Ele tem seu vínculo encerrado ao fim da temporada e estará livre para assinar com qualquer clube. Mas ainda não há nada definido. Recentemente, o jogador chegou a ter seu nome especulado no campeão brasileiro Corinthians.

Nesta quarta-feria, 22, a possibilidade de renovação ganhou força após vazar foto do atleta conversando com o vice-presidente Pedro Henriques, o diretor de futebol Diego Cerri e o candidato da situação à presidência do clube, Guilherme Bellintani.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo