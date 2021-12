Um dia depois do Bahia faturar o título estadual em cima do arquirrival, um vídeo se popularizou na internet em resposta à "pegadinha" do time de futebol americano do Vitória, o Vitória All Saints.

Nas imagens, um torcedor tricolor com duas estrelas nas mãos - fazendo alusão ao time ser o único baiano com dois títulos nacionais - é perseguido pelos grandalhões equipe rubro-negra. O vídeo foi feito no mesmo cenário onde o time All Saints havia gravado um com roteiro parecido, para divulgar a equipe.

A bem humorada versão tricolor termina com uma "tiração de sarro" por mais um título conseguido em cima do rival e pede paz nos estádios.

Confira o vídeo divulgado por torcedores do Bahia:

Da Redação Com bom humor, Bahia devolve pegadinha do Vitória All Saints

adblock ativo