Com ausentes, Bahia inicia intertemporada no Fazendão

Após ter desfrutado de cinco dias de folga, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 14, no Fazendão. Mas nem todos os jogadores puderam comparecer ao treino.

Foi o que aconteceu com o goleiro Marcelo Lomba e com os volantes Hélder e Fahel. Os dois primeiros tiveram problemas com o embarque para Salvador e não chegaram a tempo. Fahel passou por uma cirurgia no dente e foi poupado pelos médicos do clube.

Freddy Adu, liberado para viajar aos Estados Unidos, e Marquinhos, Démerson, Rafael Donato e Ávine, que trabalharam na academia de musculação, completaram a lista de ausentes.

Com apenas 17 jogadores à sua disposição, o técnico Cristóvão Borges aproveitou para comandar um treino técnico com foco na troca de passes e na posse de bola.

O Bahia seguirá em treinamento até o dia 7 de julho, data em que voltará a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro. A direção tricolor ainda não anunciou se marcará amistosos no período.

