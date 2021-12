Com ausências, Bahia se prepara para jogo contra o Goiás

Com quatro desfalques por suspensão automática, o time do Bahia voltou aos trabalhos visando a partida contra o Goiás, no domingo, às 18h30, no estádio Serra Dourada.

Marcelo Lomba, Madson, Rafael Miranda e Demerson levaram o terceiro cartão amarelo e estarão ausentes do jogo de domingo. Para as vagas dos jogadores suspensos: Omar, Angulo, Fabrício Lusa, Fahel e Diones disputam a titularidade. Titi retorna de suspensão e deve fazer companhia a Lucas Fonseca na zaga.



Os candidatos as vagas no time principal e o restante do elenco, treinaram a parte física com os preparadores Rodrigo Poletto e Anderson Gomes.

Os titulares praticaram atividades de recuperação física devido a maratona de jogos do tricolor. Os jogadores que atuaram por mais de um tempo na quarta, fizeram um treino regenerativo na academia do clube, seguido de um trabalho no gelo.

