Com aumento, Diones fica próximo do acerto com Bahia

O volante Diones está muito próximo da renovação com o Bahia. O acerto entre o empresário do jogador, Thiago Souza (presidente do Bahia de Feira), e a direção já foi feita. Resta apenas a aceitação do próprio atleta para concretizar o novo contrato, com prazo de término para 2015. Em outra cláusula do mesmo documento, o jogador em questão teria 50% do seus direitos econômicos adquiridos pelo Esquadrão.

No momento, Diones está em uma fazenda no interior do Maranhão aproveitando as férias, e ainda não respondeu ao chamado. A expectativa é que confirme a proposta.A reportagem do ESPORTE CLUBE apurou que no novo contrato Diones receberia salário de R$ 60 mil - quase o dobro do que recebe atualmente. O jogador foi contratado em 2011, após conquistar com o Bahia de Feira o título de campeão baiano, batendo o Vitória no Barradão, por 2 a 1.

Este ano na Série A, o camisa 17 atuou em 35 partidas (sendo 31 como titular), mas não marcou nenhum gol. Apesar de ter passado em branco na competição nacional, foi dele, no Baianão deste ano, o tento que findou o jejum do Bahia de 10 anos sem título na competição. A reportagem tentou entrar em contato com o empresário do jogador, mas as chamadas não foram atendidas.

adblock ativo