Com atuação segura, Bahia bate Fla e entra no G-4

Organizado e incisivo como ainda não havia se mostrado nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia se impôs sobre o Flamengo na noite desta quarta-feira, 31, na Arena Fonte Nova, e bateu o time carioca por 3 a 0, para delírio do seu torcedor.

Com o resultado, o time baiano chegou aos 19 pontos ganhos e saltou da quinta para a segunda colocação na tabela de classificação do torneio nacional. O tricolor está atrás apenas do Coritiba, que venceu a Ponte Preta e chegou aos 20 pontos.

O Esquadrão se impôs desde o início do jogo em Salvador. Aos 28 minutos, Fernandão abriu o placar. O árbitro Héber Roberto Lopes, em decisão contrária à do seu auxiliar, deixou de marcar impedimento do ataque tricolor, aos 46, e validou o tento de Wallyson.

Na segunda etapa, o Esquadrão recuou a sua marcação sem, contudo, se expor às investidas do time carioca. O tricolor seguiu dono do jogo e fechou a conta aos 32 minutos, com gol de Marquinhos Gabriel. O revés empurrou o Flamengo para a 17ª posição, na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Uma vez que o seu jogo da 11ª rodada, contra o São Paulo, fora antecipado, o Bahia voltará a campo somente na próxima quarta-feira, 7, contra o Atlético-PR, no Estádio Durival de Britto. Como mandante do jogo, o Flamengo jogará no domingo, 4, contra o Atlético-MG, no Mané Garrincha, em Brasília-DF.

Esquadrão arrasador - Embora tenha ganhado o reforço do zagueiro Lucas Fonseca, que retornava de suspensão, o técnico Cristóvão Borges optou por manter Rafael Donato na defesa. Anderson Talisca também foi preterido pelo treinador: Rafael Miranda seguiu como titular no setor de meio campo.

A equipe montada pelo comandante tricolor esteve em noite inspirada e não deu chances ao Flamengo. O Bahia se impôs desde o início da partida e, dadas as boas chances que criou, poderia tranquilamente abrir uma goleada logo na etapa inaugural. O rubro-negro chegou com perigo somente aos cinco minutos, quando Adryan finalizou de cabeça na grande área; Titi afastou o perigo.

Aos 11, Fernandão aproveitou cobrança de escanteio na área e cabeceou como manda o manual do bom centrovante: para o chão. Mas Felipe espalmou. Oito minutos depois, o camisa 9 recebeu passe na área, girou sobre a marcação e bateu cruzado, mas a bola passou ao lado da meta flamenguista. O gol tricolor amadurecia. Felipe aceitou chute forte de Hélder, aos 28, e soltou a bola nos pés de Fernandão, que apenas completou para o gol. 1 a 0.

O segundo tento do time baiano saiu num lance polêmico: Wallyson aproveitou sobra na área e fuzilou as redes de Felipe; enquanto o árbitro Héber Roberto Lopes validava enganosamente o gol, o bandeirinha acusava impedimento de Rafael Donato, que teria participado da jogada. O juiz chamou para si a responsabilidade e fez justiça com o resultado: 2 a 0 para o Bahia, então o dono absoluto do jogo.

Maturidade tricolor - Enquanto Cristóvão Borges manteve o mesmo time em campo, Mano Menezes devolveu o Flamengo para o campo de jogo com duas alterações no setor ofensivo. O Bahia se viu obrigado a recuar o seu posicionamento, mas o fez com maturidade e não vacilou.

A primeira chegada com perigo foi do time baiano: Wallyson recebeu passe pelo lado direito da área e mandou chute cruzado, aos seis minutos; Felipe espalmou. No minuto seguinte, o atacante limpou jogada sem dificuldades pelo lado direito e arriscou chute de fora da área, mas mandou por cima.

O Flamengo passou a povoar melhor o campo de defesa tricolor, mas não conseguiu passar pelo cinturão de volantes formado por Hélder, Rafael Miranda e Fahel. Titi também esteve seguro durante toda a partida. A melhor chance do time carioca aconteceu aos 24 minutos: Marcelo Moreno pegou sobra na grande área e bateu colocado, mas Lomba fez uma grande defesa. A bola ainda tocou na trave e voltou para o goleiro tricolor.

Aos 31 minutos, Marquinhos Gabriel fechou a conta: o meia tricolor pegou sobra na grande área e, com estilo, mandou a bola no canto direito do goleiro Felipe. 3 a 0 com autoridade. O Flamengo não teve forças para reagir. Vitória soberba do Esquadrão.

adblock ativo