Com atraso, conselho do Bahia aprova débito de R$ 18 milhões

A Assembleia Geral do Esporte Clube Bahia aprovou na última terça-feira, 18, por unanimidade e aclamação, em reunião com presença dos conselheiros realizada na Sede de Praia, o balanço financeiro do clube referente ao ano de 2011. O balancete deveria ter sido divulgado até 30 de abril deste ano, de acordo com as determinações da Timemania. O atraso foi de quase cinco meses.

A documentação ficou restrita à consulta de conselheiros e sócios. Ainda assim, a reportagem de A TARDE conseguiu ter acesso às contas do clube. O Bahia teve débito de R$ 18 milhões no último ano, fruto de uma receita total de R$ 36, 9 milhões, enquanto os custos chegaram a aproximadamente R$ 55 milhões. Os maiores gastos foram no futebol (R$ 39 milhões) e administrativo (R$ 8,9 milhões). As principais receitas vieram de cota de TV (R$ 15,3 milhões), bilheteria (R$ 12,1 milhões) e programa de sócio-torcedor (R$ 2,3 milhões).

"Foi o ano (2011) que o Bahia voltou a disputar a Primeira Divisão. Por isso, precisou fazer um time mais caro. As receitas de televisão ainda não tinham atingido o valor que passaram a ter este ano. Para se ter uma ideia, em 2012, nossa receita é de R$ 60 milhões e a diferença de cota de TV entre um ano e outro, de R$ 20 milhões", diz o contador Raimundo Vieira, que assina o balancete tricolor.

Questionado sobre qual teria sido a razão da demora do Bahia em divulgar as contas, o presidente do conselho Ruy Accioly (que presidiu a sessão de ontem, pelo fato de o presidente do clube, Marcelo Filho, estar afastado cumprindo pena do STJD) deu sua justificativa. "Perdemos o prazo pois estávamos disputando a final do Baianão. Ano que vem divulgaremos tudo certinho", pontuou.

No balancete não constam as permutas de viagem que a empresa Calcio teria feito para ganhar 20% do jogador Filipe, vendido por R$ 2,2 milhões de euros. "Valores menores acabam não sendo discriminados neste documento", diz Vieira.

