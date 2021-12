Com atletas da base, Bahia enfrenta Campinense nesta quarta

Com a vaga na próxima fase da Copa do Nordeste carimbada, o Bahia enfrenta o Campinense na noite desta quarta-feira, 18, na Paraíba, com a obrigação de vencer para ter a melhor campanha do torneio.

O técnico Sérgio Soares, porém, preferiu poupar titulares e fazer testes na equipe.

O torcedor, acostumado a ver em campo o trio de ataque Maxi Biancucchi, Kieza e Léo Gamalho, terá a chance de conhecer caras novas do elenco azul, vermelho e branco.

Dos 11 titulares que golearam o Galícia por 5 a 0, no último domingo, em jogo do Baianão, apenas dois foram relacionados: Robson e Patric.

Dos jogadores que vão começar a partida contra a Raposa, o mais desconhecido é Yuri, de apenas 20 anos. Volante de origem, o atleta será escalado na lateral direita, mas não se preocupa com isso.

"Sou volante, mas estou aí para ajudar o Bahia. Fico feliz pela oportunidade e confiança do Sérgio [Soares]. Estou à disposição para ajudar o Bahia", contou Yuri, antes do embarque para Campina Grande.

Outra novidades são o goleiro Douglas Pires e o zagueiro Adriano Alves, que jogar os primeiros minutos pelo tricolor na temporada.

Atletas da base

Boa parte das caras novas do Bahia no jogo desta noite é da divisão de base. Ao todo, serão seis atletas formados no Fazendão: Yuri, Carlos, Feijão, Bruno Paulista, Rômulo e Zé Roberto. Com isso, a média de idade da equipe será de 23,4 anos.

Quem estiver em campo vai ter de mostrar serviço para merecer novas chance com Sérgio Soares. "O Bahia está em boa fase, com placares elásticos. Todo time está demonstrando bom desempenho. Isso aumenta a responsabilidade de manter o nível de apresentação, com o mesmo ímpeto apresentado nos últimos jogos", contou o goleiro Douglas Pires, que será titular.

A importância da partida, porém, não assusta. O volante Yuri, que será improvisado como lateral-direito, está tranquilo, principalmente porque tem entrosamento com parte da equipe. "Claro. A gente vem jogando junto há um tempo, desde a base. Isso só ajuda. Vou entrar tranquilo por olhar para o lado e vê-los também", explicou.

