Com ataque indefinido, Bahia faz rachão antes de pegar Flu

Na tarde desta terça-feira, 9, no Fazendão, o técnico Jorginho liberou os atletas para participarem do tradicional rachão e finalizou a preparação para o duelo da próxima quarta-feira, 10, contra o Fluminense, em Pituaçu.

Entretanto, o treinador não confirmou qual a formação da sua equipe e deixou a sua principal dúvida no ar: ainda sem poder contar com Souza, Jones e Júnior, todos lesionados, está dividido entre escalar Elias ou Cláudio Pitbull no setor de ataque.

Após o treino recreativo, Jorginho deixou a posição de observador, entrou no campo e teve uma longa conversa com o elenco do Esquadrão.

Depois do bate-papo, o comandante tricolor promoveu um trabalho de bolas paradas e encerrou as atividades, em seguida.

Contra o Tricolor das Laranjeiras, a provável escalação do Bahia deverá ser Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Zé Roberto; Gabriel e Elias (Cláudio Pitbull).

