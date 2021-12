Com ataque desfalcado, Bahia tenta redenção contra o Paraná

7 a 1? É pouco para o Bahia, como visitante, neste Campeonato Brasileiro. O time, que teve a terceira pior campanha fora de casa na Série A do ano passado, só piorou: o placar agregado dos quatro jogos já realizados longe de Salvador na edição de 2018 é de 9 a 0.

Isso mesmo. O Esquadrão ainda não pontuou nem balançou a rede como visitante. Nesta quinta-feira, 7, contra o Paraná, às 20h, em Curitiba, tem mais uma chance de se redimir. E o objetivo terá que ser alcançado mesmo com o ataque recheado de desfalques.

Com uma lesão muscular, o centroavante Júnior Brumado, que comandou o setor como titular na última partida, nem viajou. O mesmo vale para Edigar Junio – que vinha atuando como ‘homem-gol’ e é o artilheiro do time no Brasileiro (com dois tentos) – e Marco Antônio. Ambos ainda estão se recuperando de contusões mais graves.

Contando também os jogos dentro de casa, apenas dois times marcaram menos gols que o Bahia. O Tricolor somava seis tentos contra, até o início da rodada, cinco do próprio Paraná (19º) e quatro do Ceará (20º) , concorrentes na parte de baixo da tabela. Além dos dois de Edigar, os outros quatro gols saíram dos pés de Brumado, Elber, Régis e Zé Rafael. Desses, os três últimos certamente estarão na escalação inicial.

Outro que deve começar jogando é o meia Vinicius, vice-artilheiro da equipe no ano – com oito gols, só um a menos que Zé Rafael – e líder de assistências, com nove passes decisivos. Entretanto, sua inspiração parece ter ido para o espaço no Brasileiro. As duas estatísticas estão zeradas para ele na competição.

Por outro lado, Elber até que está com ânimo extra, afinal, em sua penúltima partida pela Série A, marcou pela primeira vez com a camisa do Bahia. O gol acabou com um jejum pessoal de 43 jogos sem balançar a rede. Em entrevista coletiva, ele falou sobre o péssimo desempenho da equipe como visitante: “É uma coisa que nos incomoda bastante, até pela qualidade do elenco”.

Diante do Paraná, o Tricolor será comandado interinamente por Claudinho Prates, enquanto a direção procura o substituto oficial de Guto Ferreira, demitido após a derrota de domingo para o Grêmio. Elber relacionou o assunto à possibilidade de finalmente conquistar os primeiros pontos fora de casa: “Troca de comando nunca é bom. Se trocou, é porque tinha algo que não era correto. Isso tem um pouco de culpa nossa, mas sabemos que o time tem potencial, grandes jogadores. Infelizmente, não aconteceu com Guto, mas espero que com Claudinho a gente consiga esse triunfo”.

Com um ‘falso 9’

Sem Edigar, Brumado e Kayke – que não foi relacionado por opção técnica e revelou, em entrevista ao Globoesporte.com, não ter acertado transferência ao Vasco por conta da saída do técnico Zé Ricardo – o interino Prates mandará a campo um time com o chamado ‘falso 9’.

Quem deve fazer a função é o armador Régis. No meio-campo, Gregore volta de suspensão e Flávio pode ganhar chance como titular.

Novo técnico

Após a demissão de Guto Ferreira, a diretoria do Bahia passou a concentrar esforços na procura por um novo técnico. Nesta quarta, 6, terceiro dia sem treinador, as tratativas tiveram sequência, mas sem nenhuma novidade divulgada à imprensa. Paulo César Carpegiani, Zé Ricardo e Dorival Júnior são alguns dos nomes especulados.

A intenção inicial era anunciar o técnico até sexta, 8, para que ele já pudesse comandar a equipe no domingo, 10, contra o Botafogo. Caso isso não aconteça, Claudinho Prates seguirá como interino na partida que ocorrerá na Fonte Nova

