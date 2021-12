Com apenas um treino, Bahia encerra preparação para duelo contra o Cruzeiro

Com apenas um dia de treinamento, o Bahia encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro no domingo, 3, às 19h, no Mineirão. Já em Belo Horizonte, os comandados de Roger Machado realizaram as atividades no Centro de Treinamento (CT) do Atlético-MG.

Apesar da sessão única de preparação, os titulares - com exceção do goleiro Douglas - mantiveram o tradicional regenerativo, com um trabalho na fisioterapia e na academia da Cidade do Galo.

Enquanto isso, os demais jogadores aprimoraram as finalizações e, logo em seguida, fizeram um trabalho de posse de bola. No fim, o grupo ainda treinou as bolas paradas com foco nas faltas frontais.

Os meio-campistas Edson e Shaylon se incorporaram ao grupo e trabalharam normalmente.

Após o treinamento, a equipe retornou para a concentração.

