Com apagão em campo, Bahia dá adeus à Copa do Nordeste

O Bahia encarou o Itabaiana-SE na noite desta quarta-feira, 6, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordesta, precisando do triunfo a qualquer custo para seguir vivo na competição, mas não passou de um empate sem gols na casa do adversário.

Além de precisar vencer, o Tricolor precisava torcer por um tropeço do ABC ou uma vitória por goleada que reduzisse o saldo de gols do Ceará, o que não aconteceu - o time de Natal venceu o Vozão por 3 a 0 e os dois se classificaram para a próxima fase do Nordestão.

Durante o primeiro tempo uma queda de energia no estádio apagou os refletores e o jogo ficou paralisado por quase 30 minutos. Mas o que se viu em campo foi um blecaute no time tricolor, que pouco fez para arrancar a vitória que precisava e finalizou com deficiência nas vezes que subiu ao ataque.

Com o empate sem gols, os tricolores morreram abraçados e viram os alvinegros ABC e Ceará se classificarem no grupo A da Copa do Nordeste. O Esquadrão agora terá 43 dias sem disputar jogos oficiais, aguardando a próxima fase do campeonato baiano.

Após perder duas partidas dentro de casa e não marcar gols contra o modesto Itabaiana, lanterna da chave, o Bahia deu adeus à competição, junto com o Feirense, o terceiro time baiano no Nordestão. Dos três times baianos que iniciaram a competição, o Vitória é o único que permanece. O Feirense também havia sido eliminado no grupo C, com apenas um empate nas seis partidas disputadas.

Primeiro tempo morno - Precisando golear o lanterna Itabaiana para se classificar, o Bahia tinha obrigação de atacar desde o primeiro minuto. Mas o que se viu em campo foi um time apático e com fraco poder de fogo, principalmente nos minutos iniciais. A primeira finalização saiu aos 10 minutos de jogo, após um cruzamento de Jéfferson que Titi resvalou de cabeça, sem perigo para Sérvulo.

Logo depois, Souza recebeu passe de Jéfferson e bateu mascado para o gol, com a bola saindo rente à trave esquerda do arqueiro sergipano. Aos 12 minutos, o lateral Neto cobrou escanteio fechado e o goleiro Sérvulo tentou segurar a bola mas soltou no meio da pequena área. O ataque tricolor não percebeu a falha e não abriu o placar na falha do guarda-metas.

Aos 15 minutos de jogo, uma queda na energia do estádio Presidente Médici fez com que a partida fosse paralisada durante quase 30 minutos. Porém, mesmo após o blecaute na parte elétrica do estádio ter sido resolvido, o Esquadrão continuou apagado dentro de campo.

O tricolor baiano continuou com fraco poder de finalização e viu o Itabaiana quase abrir o placar aos 34 minutos quando André Nunes lançou a bola na área e Júnior subiu livre de marcação e cabeceou para fora. O time sergipano manteve a marcação firme no meio de campo e o Bahia, em noite apagada do seu setor ofensivo, não conseguiu furar o bloqueio do adversário.

Mais chutes, nenhum gol - Mesmo com o Bahia jogando como se já estivesse classificado e sem levar perigo ao Itabaiana, Jorginho optou em iniciar o segundo tempo com a mesma formação, apostando na velocidade de Ryder, sempre pelas pontas. Porém, o jovem atacante era sempre bem marcado ou parado com faltas duras do time sergipano.

Como o ataque não funcionava, Hélder constantemente aparecia à frente da área tentando finalizar a gol e, aos 3 minutos da segunda etapa, após um belo giro na entrada da área, acertou um belo chute de perna direita que explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo.

O Bahia insistia em bolas alçadas na área e cobranças de bola parada. Aos 11 minutos, Jussandro foi derrubado perto da área e o próprio Hélder chutou colocado, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Pouco depois, em outro tiro livre direto, Neto acertou a barreira e não conseguiu abrir o placar. No finalzinho da partida, após confusão na área do Itabaiana, o camisa 5 chutou em cima do goleiro Sérvulo, que mandou a bola para escanteio.

Mesmo com a entrada das jovens promessas Anderson Talisca, Ítalo Melo e Matheus (no lugar de Jéfferson, Kléberson e Jussandro, respectivamente) tentando aproveitar o entrosamento entre os garotos recém-promovidos da base, o time não evoluiu em campo e não conseguiu a vitória que precisava. E o time que entrou como favorito na Copa do Nordeste, único do Grupo A presente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é eliminado ainda na fase de grupos da competição regional.

adblock ativo