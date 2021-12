Com Allione, parte de grupo do Bahia treina no Fazendão

Enquanto parte dos jogadores do Bahia que atuaram no Uruguai estão retornando para Salvador, os atletas que não viajaram já treinaram nesta quinta-feira, 9, no Fazendão. As atividades iniciaram a preparação para o confronto diante do América-MG no sábado, 11, às 19h, na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades nos trabalhos do dia na capital baiana foram as presenças de Allione e Nino Paraíba. O meia argentino retorna ao clube após uma negociação frustrada com o Racing , da Argentina, e fez um treinamento na sala de musculação, enquanto que o lateral-direito está recuperado das dores no joelho e treinou normalmente.

O elenco iniciou o dia com uma atividade física na academia e, em seguida, participou de uma sessão de finalizações e um trabalho técnico de posse de bola. O treino foi comandado pelo auxiliar Cláudio Prates e pelo treinador do sub-20 Pablo Fernández.

O grupo de atletas completo volta aos treinos nesta sexta, 10, no Fazendão, para encerrar os preparativos visando o confronto com o Coelho.

adblock ativo