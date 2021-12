Com Adu, folha salarial do Bahia vai diminuir

Trazer um astro internacional geralmente significa para o clube contratante fazer um alto investimento. Segundo a diretoria do Bahia, porém, o negócio com o atacante norte-americano Freddy Adu reduziria os gastos da folha salarial.

Quem garantiu foi o presidente Marcelo Guimarães Filho, em entrevista a rádios de Salvador pouco antes do início do jogo em Vitória da Conquista: "Caso o negócio seja fechado, haverá redução de custos, pois Adu viria ganhando salário menor do que o de Kléberson, que iria em troca para o Philadelphia Union (clube no qual atua Adu)", disse ele, informando que "faltam poucos detalhes para fechar a negociação".

Marcelo Filho, porém, assegurou que a redução da folha não foi o "fator preponderante" para o Bahia se interessar pelo jogador nascido em Gana, mas naturalizado norte-americano.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, o clube listou outros motivos que o fazem acreditar que a vinda de Adu será uma boa. "Ampliará a relação com o futebol norte-americano (o clube emprestou o atacante Rafael para o DC United, de Washington, neste ano), atrairá mídia nacional e internacional interessante para o Bahia, e trata-se de um bom jogador, jovem, que pode se adaptar ao futebol brasileiro", pontuou a nota.

Decadência - Sobre a última razão apontada pelo clube, há controvérsias. Apesar de ter surgido como promessa, sido comparado a Pelé e estreado como profissional aos 14 anos, Adu tem carreira em precoce decadência.

Seu último grande feito foi ter sido escolhido para a seleção da MLS (liga americana de futebol) em 2006, quando atuava no DC United. Depois, fracassou na aventura europeia por Benfica (POR), Monaco (FRA), Belenenses (POR), Aris (GRE) e Çaykur Rizespor (TUR). Aos 23 anos, não é titular do Philadelphia (15º colocado na última edição da MLS), time no qual anotou dez gols em 41 jogos disputados.



