Com a saída de Hélder, Lenine é promovido ao time principal

Após o empréstimo do volante Hélder para o Coritiba, o Bahia buscou um nome da casa para suprir a vaga. Trata-se de Lenine, formado na divisão de base tricolor e que agora foi promovido ao elenco principal.

Lenine atuou no time profissional pela primeira vez em 2012, quando o Bahia era comandando pelo técnico Paulo Roberto Falcão. Relembrado pela diretoria, o volante ganhou nova oportunidade.

O último clube que o jogador estava emprestado foi o Olaria, onde disputou o Campeonato Carioca. Com o retorno ao Tricolor, ele espera mostrar seu melhor futebol no Esquadrão após passar pelo período de experiência.

"Espero vida nova, espero que dessa vez possa vir com bons jogos, possa ter oportunidade também, enfim possa ser melhor. Me considero um jogador mais maduro, pude, nessas experiências que tive no Olaria e no Audax, aprender várias coisas com jogadores experientes. Me considero muito mais maduro em 2014 do que em 2012", disse o jogador.

