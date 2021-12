Com a cabeça no San Lorenzo, Romagnoli chega no domingo

A novela sobre a contratação do meia argentino Leandro Romagnoli deve ganhar um desfecho nos próximos dias. O Bahia comunicou, por meio do twitter oficial, que o meia argentino chega em Salvador neste domingo, 17, e, na segunda-feira, 18, se reunirá com a diretoria para discutir questões contratuais.

Campeão pelo clube argentino da Libertadores na última quarta, 13, o maior ídolo da equipe de Almagro garantiu que se apresentaria ao Esquadrão após a competição, mas, na quinta, 14, ao participar junto com todo o elenco de um programa de TV em Buenos Aires, reafirmou que seu desejo é ficar no San Lorenzo.

"Estamos falando com o Bahia, se existe a chance de ficar, porque é isso que eu quero, todo mundo sabe. Minha família sabe, meus companheiros sabem, mas tenho que falar com eles, que têm a última palavra. Tomara que possa ficar" , disse o meia ao canal argentino.

Romagnoli assinou, em janeiro, um pré-contrato com o Esquadrão, no qual garantia se apresentar no dia 1º de julho e defender o time por um ano e meio. Porém, o jogador permaneceu no time argentino sob o argumento de que seu contrato previa extensão em caso de competição da Conmebol em andamento.

Na postagem, o clube ratificou o interesse de contar com o futebol do jogador para a sequência da temporada [leia nota na íntegra abaixo], assim como o novo técnico Gilson Kleina, apresentado oficialmente na quinta, que comentou a situação do meia e disse torcer por um acordo.

"Se o Romagnoli vier, vamos receber de braços abertos. Seria uma grande contratação. Todos os esforços estão sendo feitos para ele vir, mas existem tratativas e questões contratuais que precisam ser respeitadas", disse Kleina.

