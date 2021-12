Com 7 derrotas, Bahia é o pior mandante do Brasileirão

O Cruzeiro, líder isolado da Série A, está bem perto de erguer seu segundo título brasileiro consecutivo. E um dos trunfos da Raposa, ironicamente, explica em parte o atual drama vivido pelo Bahia - vice-lanterna, com 31 pontos e 87% de chance de rebaixamento, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Enquanto, o time celeste faz valer, no Mineirão, o 'fator casa' e ostenta o melhor aproveitamento como mandante do certame (79,17%), o Tricolor de Aço, por sua vez, tem o pior: 39,58%. O Esquadrão fez, até agora, 16 partidas como mandante. Deste total, foram quatro empates, cinco vitórias (uma em Feira de Santana) e nada menos que sete derrotas (cinco na Fonte Nova, uma em Feira e outra em Barueri-SP).

Logo após o último revés na Fonte Nova, diante do Palmeiras, domingo, o técnico Gilson Kleina lamentou mais um insucesso. "Durante toda semana que antecedeu ao jogo, falamos aos jogadores o quão importante seria vencer. Fazer valer o mando de campo, usar o apoio dos torcedores a nosso favor. Infelizmente, as coisas não saíram como queríamos. É chato decepcionar o torcedor que veio nos apoiar", ressaltou Kleina.

A torcida, por sinal, fez sua no final de semana. Mesmo sem a promoção de ingressos - que houve em outros três jogos (contra Flamengo, Chapecoense e Atlético-MG) -, 15.367 pessoas pagaram ingresso para apoiar o Tricolor diante do Alviverde. No ranking de público da Série A 2014, porém, a turma tricolor já não mostra sua tradicional força. O Bahia ocupa apenas o 11º lugar em média de público, com 13.270 torcedores.

"O torcedor não tem culpa. Eu tenho minha parcela de culpa e os jogadores têm sua parcela. Vamos ter que trabalhar ainda mais o psicológico nesta reta final", ressaltou Kleina.

Psicóloga de volta

Na segunda-feira, 3, a diretoria do clube acertou novamente a contratação 'pontual' da psicóloga Maíra Ruas. Em 2013, a profissional realizou trabalho semelhante no clube no mesmo período do certame. Na ocasião, o Bahia evitou a degola.

Agora, para fugir do Z-4 sem depender de ninguém, o Tricolor precisa vencer quatro partidas das seis restantes. Com 31 pontos, passaria a somar 43, número estimado pelos estatísticos como suficiente para evitar a queda. Na Fonte Nova, o Bahia ainda pega Corinthians, Atlético-PR e Grêmio, respectivamente. "Temos que entender que ainda só depende das nossas forças", concluiu Kleina.

