Com 5 gols sofridos em 3 jogos, Bahia amarga marca negativa

Após a surpreendente derrota para a Jacuipense, sábado, em Pituaçu, por 2 a 1, o técnico Sérgio Soares aliviou a barra de sua defesa: "Tomamos gols de bola parada, não podemos responsabilizar a dupla de zaga por conta disso".

O criticado zagueiro Chicão, por outro lado, admitiu que erros defensivos graves foram cometidos. "Faltou atenção e, por isso, levamos gols bobos", considerou.

Culpados à parte, o fato é que o Bahia marca época com seu desempenho negativo neste Campeonato Baiano. Com cinco gols sofridos nos primeiros três jogos, o Esquadrão - atual campeão e disparadamente o maior vencedor do torneio, com 45 taças - ocupa o oitavo posto, no limite da benevolente zona de classificação, e divide o status de defesa mais vazada da competição. Só Serrano e Feirense levaram tantos gols quanto o Tricolor.

Mas o número não impressiona apenas se comparado ao dos demais times do Estadual - o rival Vitória, por exemplo, ainda não teve sua rede balançada e o Colo-Colo sofreu somente um tento.

A última vez em que o Bahia foi mais vazado nos primeiros três jogos do Baianão foi em 1956, ano em que, após começar mal, terminou campeão, o que pode servir de alento para os mais pessimistas.

Antes de bater o Fluminense de Feira na grande final, o Tricolor penou nas primeiras rodadas, com derrotas por 1 a 0 para o próprio Flu e por 4 a 2 frente ao Ypiranga, além de um triunfo suado em cima do Botafogo: 2 a 1.

Nesta edição do Estadual, além da derrota contra a equipe de Riachão do Jacuípe, o Bahia também levou 2 a 0 do Vitória da Conquista e fez 3 a 1 sobre o Jacobina.

Em outras sete oportunidades antes de 56, o Tricolor também levou cinco gols nas três rodadas inicias: em 2011, 2003, 2001, 1996, 1994, 1967 e 1957.

Venda de ingressos

Os que têm esperança de viver dias melhores logo já podem, desde sábado, comprar ingressos para o jogo de amanhã, às 19h30, na Arena Fonte Nova, diante da Catuense.

As entradas custam de R$ 15 a R$ 140 e estão disponíveis na Ticketmix dos shoppings Paralela, Salvador e da Bahia ou pelo site da Arena. Sócios adimplentes têm 50% de desconto e têm ponto de venda exclusivo no Shopping Capemi.

adblock ativo