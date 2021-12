Com 2 gols, Zé Rafael quer ser mais efetivo no segundo turno

São 46 partidas disputadas em 2017. O meia Zé Rafael, ‘homem de ferro’ tricolor, atuou em exatos 3316 minutos no ano, contando todas as competições. Ele é, ao lado de Eduardo, o jogador de linha que mais atuou pelo Bahia no Brasileirão.

Até aqui, ele participou de 22 das 23 partidas do time. A que não atuou, diante do Avaí, não foi por lesão, mas sim por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Zé tem se destacado pela boa execução de vários fundamentos. Ele aparece bem na categoria passes certos, em 4º do time, com 550 toques. É, também, o 2º colocado no número de assistências, com quatro – atrás apenas de Régis, que lidera com cinco.

É líder de finalizações certas do time, com 19. No fundamento, é o 10º em todo o Brasileirão. A pontaria é tão boa que ele acerta mais do que erra: a média de acerto é de 52,8%, com outros 17 chutes para fora.

Entretanto, na hora de marcar, o jogador ainda não deslanchou. Até o momento, fez apenas dois gols na competição. No ano, são quatro, o que dá uma média abaixo de um tento a cada dez jogos.

Mas se serve de alento para o torcedor tricolor, no último jogo o meia deixou o dele.

O gol veio em momento oportuno, já que ele não balançava a rede há quatro meses – desde a partida de estreia na Série A, contra o Atlético-PR, na goleada por 6 a 2, na Arena Fonte Nova. Para o jogador, marcar foi um alívio.

“Acho que esse peso já estava me incomodando, eu trabalho muito para ajudar o Bahia. Treino muito para marcar gols, mas infelizmente estava passando por uma fase ruim. Espero agora, nessa reta final, continuar com o trabalho e compensar os gols que ficaram faltando no primeiro turno”, disse Zé.

Apesar do baixo número de gols, o meia de 24 anos compensa a dificuldade com esforço defensivo. O jogador é 2º no time no quesito roubadas de bola, com 54 – fica atrás apenas do volante Renê Jr., que lidera o quesito com 61.

Mesmo não acertando o alvo com frequência, ele tem se mostrado voluntarioso na hora de voltar para marcar. Muitas vezes, inclusive, passa da conta e acaba fazendo faltas desnecessárias. Prova disso é que ele é o que mais comete infrações no time, com 49.

Tiago volta?

De olho no próximo confronto, diante do Cruzeiro, no domingo, 17, às 19h, no Mineirão, a expectativa no Esquadrão é sobre o possível retorno do zagueiro Tiago. Recuperado de uma fascite plantar, o jogador treinou entre os titulares e pode começar jogando.

A dúvida ficou por conta do volante Renê Jr. O jogador não participou da atividade com dores no joelho e foi substituído por Juninho.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

