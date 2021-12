Com 12 reforços, Bahia é time da Série A que mais contratou

O Bahia mudou radicalmente de discurso neste início de temporada. Se antes a diretoria falava em aproveitar a base e contratar pouco, após a chegada de Wilson Pittoni (confirmada oficialmente no sábado, 11), o clube tem 12 reforços para 2014. Segundo o levantamento de A TARDE, até a última sexta-feira, 10, essa é a maior quantidade entre os 20 clubes da Série A (confira lista abaixo).

Segundo o assessor especial da presidência do clube, Sidônio Palmeira, a estratégia mudou após a decisão de que parte do elenco não seria mais utilizado. "Tínhamos a opção de ficar com aqueles atletas ou reformular geral. Obedecemos a um clamor antigo da torcida", justifica.

O dirigente se refere a figuras como o lateral Neto, o volante Diones e o atacante Souza. Já comunicados que não serão aproveitados, os jogadores só devem se apresentar amanhã, mas o clube já procura equipes para negociá-los.

Outra justificativa para a ida feroz ao mercado foi a debandada dos emprestados no final do último ano. "Ficamos praticamente sem opções para o ataque, por exemplo. Tivemos que contratar para repor", explica Sidônio. De fato, o setor ofensivo foi o que mais recebeu reforços, com cinco novatos: Maxi Biancucchi, Rhayner, Rafinha, Hugo e Jonathan Reis.

Tricolor guloso

Nenhum time da Série A foi tão sedento quanto o Bahia ao mercado. Até anteontem, os times que mais haviam contratado foram Palmeiras, Chapecoense e Criciúma, com sete reforços cada. Com um detalhe: o Verdão e a Chapé chegaram da Série B e o Criciúma também sofreu com uma debandada de emprestados no final da temporada passada.

E a fome por reforços do Bahia pode aumentar. O vice-presidente do clube, Valton Pessoa, já afirmou que o Bahia pretende trazer um meia e um centroavante de peso para preencher o time. Os atletas podem vir de países vizinhos: após a contratação de Maxi, Emanuel e Pittoni, o Bahia ainda tem duas vagas para gringos no elenco.

O técnico Marquinhos Santos diz não estar preocupado com o número de atletas. "Temos quatro competições no ano e precisamos de elenco", afirma.

Mas Sidônio Palmeira garante que dessa vez o chamado 'pacotão de reforços', ao qual o torcedor está acostumado, é bem diferente. Segundo ele, as contratações seguem uma tendência. "Todos são baratos, com contratos curtos e com possibilidade de rescisão de contrato em caso de indisciplina. O Bahia está precavido", lembra.

O perfil dos reforços também foi pensado previamente, segundo o dirigente. "O William (diretor de futebol) e o Marquinhos (técnico) avaliaram todos os jogadores. Procuramos atletas de força e velocidade para formar um time mais ofensivo esse ano", justifica.

Contratações do Bahia em 2014:

Zagueiro: Anderson Conceição e Serjão

Lateral: Galhardo

Meio de campo: Wilson Pittoni, Diego Felipe, Emanuel Biancucchi e Branquinho

Ataque: Maxi Biancucchi, Rhayner, Rafinha, Hugo e Jonathan Reis

