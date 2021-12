Com 100 jogos no Bahia, Hélder festeja bom momento na vida

Há pouco mais de dois anos, quando chegou ao Bahia, Hélder não imaginaria viver um momento tão marcante. Após altos e baixos com a camisa tricolor, o volante finalmente vai caindo nas graças da torcida. E, na vitória sobre o Figueirense por 2 a 1, no último domingo, 16, diante da galera, ele teve um dia de estrela, iniciado com a homenagem aos seus 100 jogos pelo Esquadrão, seguido pela bela atuação e finalizado com um triunfo emocionante, no qual teve participação decisiva. Fez o lançamento para Jones que originou o gol da virada e, principalmente, com a autoria do gol de empate.

Exatamente por isso e sem fazer qualquer questão de disfarçar o sorriso de felicidade ao fim do jogo, Hélder afirmou: "É o melhor momento da minha vida. Em 2010, pude ajudar o Bahia a voltar à Série A. Porém, quer queira, quer não, era Segunda Divisão. Agora, a história é outra. Estou em boa fase, bem como titular, e ajudando meu time a fazer uma grande arrancada na Série A. Estou vivendo um momento muito especial. E tudo isso eu devo ao Bahia".

A gratidão ao clube atual este piauiense de 28 anos mostra com belas palavras, repletas de sinceridade. "Hoje (domingo, 16), completei 100 jogos aqui. E quero completar 200, 300... Eu me sinto filho do Bahia. É o clube que me acolheu e me deu visibilidade", emendou o atleta, que já havia sido o herói tricolor no jogo anterior, contra o Sport. Foi dele o tento que evitou a derrota em Recife, já aos 37 minutos do segundo tempo.

Ascensão - Um dos motivos pela subida de produção e os recentes gols é bem especial e de cunho pessoal, diz o jogador. "Pode até ser um pouco de coincidência. Mas, desde que eu tive a notícia que vou ser pai (há um mês), as coisas começaram a fluir mais facilmente para mim. A motivação aumenta e o estado de espírito melhora. O engraçado é que, na Série B de 2010, eu só fiz um gol. No Brasileiro do ano passado, nenhum. E, neste, eu já fiz dois", declarou.

No entanto, segundo Hélder, apesar de todas as homenagens e elogios recebidos, o triunfo contra o Figueirense valeu ainda mais do que o dia de astro vivido em Pituaçu. "O que importa é que fizemos uma grande partida. Lutamos até o final. Se continuarmos neste ritmo, vamos brigar na parte de cima da tabela", finalizou.

adblock ativo