Colombiano desembarca nesta sexta para assinar com o Bahia

O lateral-direito colombiano Juan Camilo Angulo, com passe ligado ao Deportivo Cucuta, desembarca nesta sexta-feira, 5, em Salvador para uma bateria de exames. Caso seja aprovado, o atleta, de 24 anos, fecha contrato com o Bahia, sendo apresentado já na próxima segunda-feira.

Angulo será o sétimo jogador estrangeiro a desembarcar no tricolor desde o início da gestão Marcelo Guimarães Filho, iniciada em janeiro de 2009. Até aqui foram contratados dois colombianos (Tressor Moreno e Mosquera), dois bolivianos (Gutierrez e Jhasmani Campos), um argentino (Paulo Rosales), além do ganês naturalizado norte-americano Freddy Adu - o único que ainda faz parte do atual elenco.

Nenhum destes estrangeiros conseguiu se firmar no time titular. E cinco deles foram desvinculados do clube antes do término oficial do contrato.

Quem passou mais tempo no Bahia foi o volante Mosquera, com 10 meses de contrato.

Apesar de ser o mais longevo, o atleta, então com 19 anos, não disputou nenhuma partida profissional, atuando apenas pelo time sub-23. Na ocasião, a demora em jogar uma partida era justificada com a necessidade de adaptação do jogador ao futebol brasileiro.

Quem passou menos tempo foi o meia Jhasmani Campos, jogador da seleção boliviana. Ficou apenas um dia e foi embora sem assinar contrato.

Isso porque foi trazido em junho de 2009, quando a janela de transferência ainda estava fechada. Assim, ele teria que esperar até agosto para atuar. Tempo que seu empresário preferiu não arriscar. (Veja relação de contrato de cada um dos gringos abaixo).

O capitão Fahel nega qualquer problema de adaptação no grupo do Bahia para justificar o fracasso dos gringos. "Aqui, sempre recebemos bem todos os jogadores, sem importar de onde vêm. Acho que eles não se adaptaram por questões do futebol mesmo", resume.

Promissor - Em contato com a reportagem de A TARDE, o jornalista colombiano Cristhian Acevedo, do El Periódico Deportivo, disse que Angulo é um jogador "promissor", e com "qualidade principalmente na saída de jogo".

O jornalista ainda completou. "Ele sempre foi muito bem avaliado e se tornou titular inconteste do Deportivo Cucuta, mas ainda não foi convocado para a seleção colombiana", diagnosticou Acevedo.

Os gringos no Bahia:

Jhasmani Campos - O boliviano chegou em junho de 2009 e só ficou um dia no clube, que não conseguiu regularizá-lo

Tressor Moreno - Foi contratado em 2010 como maestro. O colombiano jogou quatro partidas e marcou um gol até ser dispensado

Yohn Mosquera - Também colombiano, chegou em 2010 e não entrou em campo. Ficou no Bahia por 10 meses

Gutierrez - Nascido na Bolívia, o defensor veio para o Baiano de 2012. Jogou só duas vezes e rescindiu

Paulo Rosales - Chegou este ano, fez boas e más atuações e foi afastado. Hoje, o argentino treina em separado

