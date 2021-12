Colecionadores projetam como será a nova camisa do Bahia

Após quase seis meses de espera, o torcedor do Bahia finalmente conhecerá a nova camisa do seu time, de padronagem tricolor, uma das mais tradicionais e queridas do Esquadrão de Aço. O uniforme estreia no domingo, 2, na partida contra o São Paulo, no estádio de Pituaçu.

Antes mesmo de ser lançada, a camisa gera controvérsias. Primeiro, quanto à qualidade do material utilizado, muito abaixo dos outros times patrocinados pela Nike e do que se esperava de uma multinacional como a empresa americana. Segundo, como será o design do manto tricolor, e se ele terá as tradicionais listras intermediárias em branco ou não.

Especialistas no assunto, os torcedores Ruy Guimarães e Arilde Júnior dividem opiniões e até projetam como será o uniforme a ser lançado no domingo. Os colecionadores mantém, desde 2009, o blog "Camisa do Bahia", que reúne curiosidades sobre os uniformes do clube do coração. Também escreveram, junto com o amigo Alexandre Teixeira, o livro "Bahia - 80 anos contados por suas camisas", lançado no ano passado.

"Saudade" da Lotto - Arilde tem saudade dos tempos da Lotto, que, segundo ele, tratava o Bahia de uma forma mais carinhosa. "Não foi uma boa troca. A opinião geral entre colecionadores e torcedores é que na Lotto éramos a estrela da companhia no Brasil. Tínhamos desenhos exclusivos, como foi aquela camisa "fúria tricolor" de 2010 [vermelha, em homenagem à Espanha]. Nenhum outro time no mundo teve aquele desenho. Na Nike, o Bahia ficou relegado a um segundo plano, passamos a usar padrões de outros times adaptados para as nossas cores", critica.

Ruy concorda com o amigo: "Eu já peguei uma camisa do Internacional e comparei com a do Bahia. O material do Bahia é de razoável para bom, mas ainda é muito inferior em relação à do Inter e das outras camisas da Nike para o Corinthians e o Santos, por exemplo", explicou. "O corte é diferente, o acabamento... O escudo, por exemplo, é bordado, coisa muito ultrapassada. Os jogadores preferem jogar com o escudo colado, porque não incomoda", justifica.

Para ele, a direção do clube deveria utilizar a torcida para reivindicar um tratamento melhor da empresa americana. "A torcida do Bahia compra muitos produtos do clube. A direção devia utilizar essa força para conseguir um material melhor, porque o que está aí é muito ruim", conclui.

Sem a listra? - No começo do ano, o "Camisa do Bahia" lançou uma projeção de como seriam as duas primeiras camisas da Nike para o Esquadrão, e acertaram em cheio. Inclusive, descobriram antes de toda a imprensa baiana que o padrão 3 seria, surpreendentemente, igual ao do Arsenal, clube inglês que também é patrocinado pela multinacional.

Para o desenho da nova camisa, os colecionadores não arriscam um chute certeiro como aquele, mas ainda esperam pouco da fornecedora americana. Imaginam que, como já é de costume da empresa, a Nike utilize como base um design fabricado para outro clube, e apenas o adapte para as cores do Bahia. Mas ainda torcem para que, no mínimo, as tradicionais listras brancas entre as vermelhas e azuis sejam respeitadas.

Apenas como palpite, o site fez uma projeção para a nova camisa do Bahia baseada na do Málaga, time espanhol também patrocinado pela Nike. "Notamos que os uniformes principal e três do Málaga têm o mesmo desenho que os do Bahia. Então, imaginamos que a camisa tricolor seguiria a linha do Málaga, até por ambas serem listradas. Colocamos as cores do Bahia e chegamos àquela camisa com listras coladas e gola pólo branca [veja ao lado]", conta Arilde, autor do material publicado.

Com a listra! - Ruy, por outro lado, é mais certeiro no palpite. Ele revela que, ainda nesta sexta, uma fonte de dentro do clube lhe confidenciou que viu a nova camisa sendo transportada, e que ela será, de fato, tricolor. "Acabei de receber uma informação de um rapaz que viu a camisa dobrada e ele confirmou que a camisa terá a listra intermediária, mais fina, em branco, e que a gola será em formato "v", também da cor branca", conta o colecionador.

Fato mesmo é que o mistério sobre a camisa mais querida pelos torcedores do Bahia só será revelada no domingo. Mas, até lá, os tricolores terão "muito pano para manga" e poderão especular o quanto quiserem sobre o novo manto do Esquadrão de Aço.

adblock ativo