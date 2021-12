Cobiçado por outros clubes, João Pedro explica escolha pelo Bahia

O Bahia apresentou na manhã desta terça-feira, 7, o lateral-direito João Pedro, último jogador contratado pelo clube para a sequência da temporada. O jogador, que atuou pelo Esquadrão no ano passado, retorna ao clube emprestado pelo Porto, de Portugal, até dezembro de 2020. João Pedro afirmou que essa primeira passagem foi o que definiu a escolha pelo Tricolor, mesmo com propostas de outros clubes brasileiros.

"Foi uma coisa bastante conversada comigo e minha família. Tive a porta aberta aqui ano passado e isso vale muito. Na hora da decisão, tem um ponto positivo. Bahia é um ponto positivo que tenho por ter me acolhido e aberto a porta para mim. Tenho só a agradecer", disse o atleta.

Vendido ao Porto pelo Palmeiras em junho do ano passado, o atleta pouco atuou pelo clube português, sendo mais utilizado no 'Porto B'. Mesmo com poucas partidas, o lateral diz ter evoluído durante a experiência na Europa.

"Evolução tanto taticamente, como fisicamente. O dia a dia também, que você aprende uma cultura totalmente diferente, convivi com atletas de outros países. Isso faz você evoluir como pessoa e como atleta", afirmou João Pedro.

Pela equipe principal do Porto, João Pedro atuou apenas três vezes. Questionado sobre, ele atribuiu o mau desempenho à dificuldades de adaptação. "É uma cultura diferente. Tem a questão da adaptação de um clube que exige muitos dos atletas. Não vejo isso de não ter feito alguma coisa. Fui lá fazer desempenhar meu trabalho".

Além de jogar como lateral, João Pedro também pode atuar no meio-campo. "Tenho essa vantagem de fazer mais de uma função. A questão é adaptação. Eu vou estar à disposição para o que ele achar melhor para mim. Se ele tiver essa percepção de achar que eu posso fazer, vou estar à disposição".

João Pedro treinou pela primeira vez com o restante do elenco na manhã desta terça, e já pode ser relacionado pelo técnico Roger Machado. A última partida oficial do lateral foi em maio. "Estou treinando com o grupo. É decisão do treinador se vou estar à disposição ou não", concluiu o jogador.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

