Clube turco anuncia contratação de atacante do Bahia

Artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro com 13 gols, o atacante Fernandão foi anunciado na tarde desta segunda-feira, 11, como novo reforço do Bursaspor, da Turquia, para 2014.

Segundo comunicado no site oficial do clube, o jogador foi negociado ao time turco por empréstimo. "Contatos feitos por Baris Güçlü, coordenador de esportes, na Bahia, Brasil, resultaram na contratação de José Fernando Viana em contrato de locação, inicialmente, de um ano e meio", pontua a nota do site.

O centroavante de 26 anos tem seus direitos econômicos presos ao Atlético-PR, que, via assessoria de imprensa, afirmou desconhecer o assunto.

Já o gerente de futebol do Bahia, Anderson Barros - também por meio do departamento de comunicação do clube -, admitiu saber previamente do interesse dos turcos. Porém, disse não ter conhecimento sobre a conclusão do negócio.

Empresário do atleta, Eduardo Uram confirma que a tratativa está adiantada, mas garante: o martelo ainda não foi batido e o jogador só sai do Bahia ao fim do contrato, após o Brasileirão.

De acordo com sites da Turquia, Fernandão deverá ser apresentado ao Bursaspor no dia 31 de dezembro.

