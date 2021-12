Clube paulista confirma acerto de lateral-esquerdo com o Bahia

O lateral-esquerdo Paulinho é o novo reforço do Bahia. O São Bento, clube ao qual o jogador estava emprestado pelo Santo André, confirmou através de uma nota oficial que o jovem de 23 anos foi comprado pelo Tricolor baiano.

A chegada do atleta no Fazendão será para suprir a saída do experiente Mena. O chileno pediu para ser liberado e vai seguir sua carreira no Racing (ARG).

Paulinho é aguardado em Salvador para realizar exames médicos, assinar contrato e ser apresentado oficialmente pelo clube. O jogador já despediu de seus ex-companheiros e dirigentes.

“O São Bento me deu visibilidade. Aqui eu tive a oportunidade de mostrar meu futebol e assim despertar o interesse de outros clubes. Quero agradecer a todo elenco, em especial a diretoria e ao Presidente Márcio Rogério Dias que acreditaram no meu trabalho. Estarei sempre na torcida para que consigam alcançar os objetivos nesta Série B – disse o atleta em nota divulgada pelo clube paulista”, disse.

No Bahia, Paulinho chega para disputar posição com o lateral-esquerdo Léo.

