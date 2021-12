Clube comemora economia com a chegada de Pittoni

Com o objetivo de reduzir em 25% o valor da folha salarial do elenco em relação a 2013, o Bahia deu passo importante com a saída por empréstimo de Diones, para a Chapecoense, e a vinda de Pittoni, jogadores da mesma posição.

Em 2012, o clube pagou R$ 350 mil por 50% dos direitos econômicos de Diones, além de ter lhe dado R$ 150 mil em luvas (valor oferecido ao atleta no ato da assinatura de contrato).

Agora, Pittoni chega com custo de de R$ 100 mil de luvas. O salário é aproximadamente o mesmo que Diones (que vinha em curva descendente, tendo sido titular só em oito jogos no último Brasileiro) ganhava: R$ 80 mil.

"Estamos satisfeitos por ter feito essa economia e contratado um jogador com um potencial maior", diz o presidente Fernando Schmidt. Diones fica na Chapecoense até o fim do ano, quando acaba seu vínculo com o Esquadrão. Pittoni assinou por duas temporadas.

adblock ativo