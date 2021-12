Clima de superjogo na Arena Fonte Nova

São vários os elementos que prometem tirar o jogo deste domingo, 28, contra o Flamengo, do lugar comum. Como se a chance de se distanciar de vez da zona de rebaixamento e o duelo com um dos maiores clubes do país não bastassem por si só, o Tricolor e a sua torcida prometem transformar a Fonte Nova num verdadeiro alçapão: até ontem, dois dias antes da partida, mais de 27 mil ingressos já haviam sido vendidos.

Antes de tudo, a hora de encher o estádio é das mais apropriadas. Com os resultados recentes, o Bahia alternou entre a zona de rebaixamento e à beira dela nas últimas quatro rodadas. Neste sábado, 27, é o 16º colocado, com 26 pontos, um acima do Z-4. Um novo triunfo levaria o Tricolor a 29 pontos, chegando no mínimo à 13ª posição.

Outro incentivo veio há 15 dias, quando a Arena Fonte Nova divulgou preços promocionais para as partidas contra o Sport, na última quarta, e a de amanhã. O setor Super Norte, por exemplo, foi vendido a R$ 10 a meia-entrada. Nas arquibancadas comuns, o ingresso mais caro foi vendido a R$ 25 a meia. Resultado: na noite de quinta, os ingressos para a torcida visitante já haviam esgotado. O mesmo aconteceu com as entradas para o Super Norte, ainda na manhã desta sexta, 26.

Com os 27 mil ingressos já vendidos - fora o programa Arena Tricolor -, o duelo será o de maior público do Bahia na Série A deste ano. A marca anterior era do Ba-Vi do primeiro turno, no dia 11 de maio, que teve 21.352 pagantes. A segundo maior, contra o São Paulo, que contou com 17.482 pagantes. A média de público do Tricolor no Brasileirão não é das melhores da sua história: 11.018 pagantes, a 11ª do campeonato.

Incentivo

Além das circunstâncias a favor na tabela e no estádio, o marketing do Bahia também fez sua parte. Assim como antes do duelo com o Sport, o clube publicou na internet o vídeo 'Reação Tricolor', onde os atletas Emanuel Biancucchi, Demerson, William Barbio e Railan, além do auxiliar Charles Fabian, agradecem o apoio contra os pernambucanos e convidam a torcida para 'mais uma batalha'.

Não foi o único: pouco depois o Esquadrão publicou outro vídeo, este lançando a campanha #comféeuvou, no qual convida os torcedores a irem ao estádio usando três fitas do Senhor do Bonfim, nas cores azul, vermelha e branca. Ambas as peças podem ser vistas no canal 'TV Bahêa Oficial', no Youtube, e no site oficial do Esquadrão.

No treino da tarde desta sexta, em Pituaçu, o treinador Gilson Kleina deixou bem claro a importância das campanhas e da presença da torcida. "A energia que vem dos torcedores, que sai da arquibancada, é inexplicável. Estou muito agradecido pelo que eles têm feito pelo time. diante do Flamengo, queremos novamente esse apoio"

Nesta sexta, em Pituaçu, o técnico preferiu poupar seus atletas e realizar um treino recreativo. A dúvida é quem vai entrar nas vagas de Rafinha e Kieza, que não podem enfrentar o Urubu. O primeiro por pertencer ao clube e não poder jogar por questões contratuais; o segundo, por ter recebido três cartões amarelos. O mistério só deve ser revelado minutos antes de encarar o Flamengo.

