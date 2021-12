Clayson viaja para o Mato Grosso e deve acertar com o Cuiabá

O Esporte Clube Bahia está prestes a acertar o futuro do atacante Clayson, de 26 anos. Contratado como principal investimento do clube na temporada passada, o atleta não rendeu o esperado e deve ser anunciado pelo Cuiabá nos próximos dias.

Já na capital mato-grossense, o atleta deve realizar exames médicos e assinar com o time cuiabano, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 2021. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola.

A expectativa inicial, é que exista uma divisão nos pagamentos do atleta, entre Tricolor e Cuiabá. Contratado por R$ 4 milhões pelo Esquadrão, o jogador não conseguiu se firmar no time titular, e chegou a ser afastado pela diretoria no fim da temporada. Foram 42 partidas realizadas e apenas três gols marcados.

