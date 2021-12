Clayson fala sobre sonho em conquistar títulos pelo Bahia: "Vim para isso"

Uma das principais contratações do ano, o atacante Clayson, adquirido pelo Bahia junto ao Corinthians, em janeiro deste ano, vive a expectativa para o retorno das competições e pela conquista de títulos com a camisa Tricolor.

Em coletiva na manhã desta quarta-feira, 8, no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo, em Dias D'Àvila, Região Metropolitana de Salvador (RMS), o atleta falou sobre sua chegada ao clube, a disputa por posição no ataque e as metas para temporada de 2020.

"Eu acho que o Bahia vem montando um elenco muito forte, qualificado, tô batendo forte, desde a minha chegada, que é um elenco para brigar por coisas grandes. A disputa é sadia, todo mundo se respeitando, mas quem tem a ganhar é o clube. Quem não tiver jogando, vai querer jogar, e quem tiver, terá que dar seu máximo, o Bahia só tem a ganhar com isso", falou o atacante.

Grandes conquistas

Com quatro competições a serem disputadas no ano, o atacante do Tricolor revelou que veio para o clube para consquistar grandes títulos com a camisa do Esquadrão.

"A minha vinda para cá foi para isso, para que a gente pudesse brigar por títulos, brigar lá em cima e temos elenco para isso. Tem uma comissão técnica qualificada, tenho certeza que, focando nas competições, mantendo o nível que tínhamos antes da parada, brigaremos por grandes coisas e iremos colher os frutos lá na frente", pontua.

"Eu acredito na força do Bahia, a gente têm tudo esse ano para brigar por grandes coisas, meu sonho, desde que eu cheguei aqui é isso", completou.

Parceria antiga

O atleta de 25 anos também comemorou a chegada do meio-campista Rodriguinho ao Bahia. Os dois atuaram juntos pelo Corinthians, onde conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2017.

"Já nos conhecemos bem, não só vai me ajudar, mas vai ajudar o Bahia, o elenco. É um jogador vitorioso por onde passou, com certeza vai subir o nível da equipe e vai colaborar com essa crescente que vinhamos tendo para que a gente possa brigar por coisas grandes", afirma.

