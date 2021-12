Clayson é poupado de treino após dores no joelho, mas caso 'não é grave'

O atacante Clayson, que se recupera após sentir dores no joelho, não participou dos treinos da equipe principal do Tricolor durante a reapresentação do elenco nesta sexta, 28, no CT Evaristo de Macedo.

Mesmo sendo poupado da atividade, a avaliação clínica do atacante não apontou lesão. De acordo com a assessoria do clube, o caso "não é grave".

Clayson foi substituído ainda no primeiro tempo da última partida do Bahia, na última quarta-feira, 26, contra o Nacional-PAR, pelo duelo de volta da 1ª fase da Copa Sul-americana.

Reapresentação

Quem atuou mais de 45 minutos contra o Nacional (PAR) participou de um treino técnico | Foto:Felipe Oliveira | EC Bahia

Na reapresentação, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida contra o Nacional, em Villa Elisa, no Paraguai, fizeram apenas um trabalho na fisioterapia e um treino físico na academia do clube.

Os demais jogadores participaram de uma atividade técnica de posse de bola em campo reduzido comandada pelo técnico Roger Machado.

Outros desfalques foram o meia Marco Antônio e o lateral-esquerdo Giovani, que continuaram o tratamento de suas lesões no departamento médico do clube.

O elenco retoma os trabalhos na manhã deste sábado, 29. O Bahia só volta a campo na semana quem vem, quando enfrenta o Confiança no sábado, 7, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

