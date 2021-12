Claudia Leitte ganha camisa festiva do Bahia

A cantora Claudia Leitte, tricolor declarada, foi presenteada com uma camisa especial do Bahia. O uniforme com o número 2 e a palavra "Corazón" comemora os 2 milhões de visualizações do clipe da nova música de trabalho da artista.

Além de Claudinha, o Bahia também já fez uma camisa personalizada para Wesley Safadão, que participa da folia de Momo em Salvador. O uniforme tem o número 10 e nome do artista, que também ganhou uma faixa de capitão.

#CarnavalClaudiaLeitte meu @ecbahia celebrou 2M de views #CorazonMusicVideo E eu fui a 1ª a ganhar a nova tee #BBMP pic.twitter.com/G1EAiBUNeb — Claudia Leitte (@ClaudiaLeitte) 5 fevereiro 2016

