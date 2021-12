Classificado, Bahia faz testes no time diante do Santa Cruz

Para planejar bem o futuro, nada melhor do que tranquilidade: ter calma para analisar todas as possibilidades, testar algumas delas sem o peso da cobrança e poder improvisar - nem que seja um pouco - para colher adiante os melhores resultados.

É nessa filosofia que o técnico Doriva, do Bahia, se apega para encarar o duelo desta quarta-feira, 23, às 21h45, contra o Santa Cruz, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O Tricolor está 'de boa' no campeonato: tem a liderança do seu grupo e a vaga nas quartas garantidas. Usará a partida, então, para ampliar seu leque de possibilidades no elenco, fazendo estrear quem chegou há pouco no Fazendão ou dando ritmo a quem tem ficado na maior parte do tempo no banco de reservas.

O atacante Henrique é um pouco de cada exemplo. Chegou há cerca de 15 dias e só pôde disputar uma partida, a última, no domingo, contra o Bahia de Feira - ainda assim, saindo do banco de reservas. Ficou em campo por apenas 30 minutos. Deve ter a primeira chance como titular nesta quarta, em plena Fonte Nova.

"Já vi que a torcida é bastante apaixonada. Vim focado em fazer um grande campeonato. Sou jogador de velocidade e de habilidade no um contra um; tenho muita vontade também e volto para marcar", disse ele na sua apresentação, sobre a expectativa de jogar na casa tricolor.

Uma estreia esperada, que deve acontecer nesta quarta e que tem grandes chances de alterar a equipe titular na sequência da temporada, é a do zagueiro Lucas Fonseca. O atleta, que disputou sua última partida em outubro do ano passado, foi contratado há cerca de um mês e vem se recondicionando desde então.

Disputa na lateral

Outra estreia, mas vinda do banco, deve ser a do lateral esquerdo João Paulo Gomes. Contratado há cerca de 20 dias, o atleta vinha aprimorando a forma física. "Lógico que não estou 100% ainda, porque falta ritmo de jogo. Espero jogar o tempo que o professor determinar para mim", disse.

O outro concorrente da posição, Moisés, deve ser titular nesta quarta. Ele só disputou uma partida inteira até agora, contra o Colo Colo, e depois ficou cerca de 20 dias parado. Voltou no último domingo, contra o Bahia de Feira, quando jogou apenas 15 minutos.

O volante Yuri, que seria improvisado na lateral direita para poupar Hayner, sentiu dores num joelho nesta terça, 22 e foi vetado. Com isso, Doriva pode puxar alguém da base ou insistir na escalação do titular. O resto do time é um mistério, já que a atividade desta terça ocorreu com os portões fechados.

