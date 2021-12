Cinco reforços viajam a São Paulo para encontrar resto do elenco

Após a derrota para o Blooming na quarta-feira, 11, com time reserva, o Bahia viaja nesta sexta, 13, da Bolívia para São Paulo, onde treina visando ao jogo contra o Inter, domingo, em Porto Alegre, pela estreia no Brasileirão.

Na capital paulista, o técnico Guto Ferreira ganha o reforço de cinco titulares, que trabalham pela manhã no Fazendão e embarcam à tarde para encontrar o restante do elenco. Tiago, Léo, Gregore, Elton e Vinicius, que descansaram na quarta, voltam a ficar à disposição. Entretanto, Lucas Fonseca, recuperando-se de lesão, segue de fora.

Contratações?

Na entrevista coletiva após o jogo na Bolívia, Guto Ferreira afirmou que o Bahia está trabalhando em contratações de novos atletas para o Brasileiro. No entanto, a movimentação nos bastidores não indica a vinda de grandes reforços.

Nos próximos dias, porém, deve desembarcar no Fazendão um novo goleiro para substituir Rafael Santos, segundo reserva que deixou o clube para acertar com o Vila Nova. Uma das opções seria repatriar Omar, que destacou-se pela Caldense no Campeonato Mineiro deste ano.

“Tenho contrato com a Caldense até 2019, mas, se isso se concretizasse, eles me liberariam. O Bahia é minha casa e um time de pelotão de frente da Série A. Houve um contato há umas duas semanas, mas ainda nada concreto”, disse o jogador formado nas divisões de base do Esquadrão.

Derrota no Sub-20

O Tricolor se complicou na quarta na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Em Pituaçu, levou 3 a 0 do Palmeiras e, na próxima quarta-feira, em São Paulo, precisará devolver a goleada.

