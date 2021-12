Cinco mil torcedores acompanham treino do Tricolor

Perto de estrear na temporada, o Esporte Clube Bahia treinou na Arena Fonte Nova com a presença de, aproximadamente, 5 mil torcedores. Antes do inicio das atividades, os jogadores tiraram fotos e distribuíram autógrafos para a torcida presente.

Os tricolores presentes embalaram o elenco com os cânticos. A cada finalização, dividida e defesas dos goleiros, os apaixonados vibravam. Ao fim do treino, os atletas voltaram a falar com a torcida e jogaram as camisas do treinamento para a arquibancada.

5 toneladas de alimentos

Para poder acompanhar o treino, os torcedores precisavam levar 1 kilo de alimento. De acordo com a assessoria do clube tricolor, cerca de 5 toneladas foram arrecadados.

Treino

Após um trabalho de aquecimento, o técnico Enderson Moreira dividiu o elenco em duas equipes. Os jogadores trabalharam em campo reduzido

