Cidade Tricolor envolve sede de praia e receita da Arena

Ao contrário do que noticiou o Bahia quando anunciou a negociação do terreno do Fazendão em troca da construção e área da Cidade Tricolor, em Camaçari, o clube também teve que desembolsar cerca de R$ 14 milhões para que a OAS pudesse construir seu novo centro de treinamentos. É o que afirma o relatório da auditoria produzido pela Performance.

O documento diz que, "após avaliação realizada em conjunto das partes, verificou-se que no mês de Novembro/2010 o FAZENDÃO (125.463,00 m²) estava avaliado em R$ 14.065.862,61 ou 31.204,56 INCC's e a área do NOVO CT (304.487,27 m²) em R$ 8.414.510,79 ou 18.667,26 INCC's. Foi acordado que a área do NOVO CT [Cidade Tricolor] juntamente com as benfeitorias seria adquirido pelo ECB [Esporte Clube Bahia] pelo valor correspondente a 51.316,53 INCC's".

O INCC é o Índice Nacional de Custo da Construção, que é elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e afere a evolução dos custos de construções habitacionais no País.

A auditoria descreve que o Bahia teria utilizado para pagar valor o excedente da construção da 1ª Etapa da Cidade Tricolor a cessão de 8.038,12 m² de Transcons oriundos da negociação do terreno da Sede de Praia do Clube com a Prefeitura, em 2012. O valor em fevereiro de 2013 correspondia a 18.667,26 INCC's ou R$ 9.875.521,89.

O acordo pelo novo centro de treinamentos ainda teria comprometido a cessão de créditos do contrato de direito de uso da Arena Fonte Nova, em 183.2013, no valor total de R$ 4.996.525,49 (ou 9.444,71 INCC's).

No total, além do terreno do Fazendão (avaliado em R$ 14.065.862,61), o Bahia gastou mais R$ 14.872.047,38.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da OAS, mas até o fechamento desta edição não recebeu uma resposta da empresa sobre os detalhes da negociação. Por telefone, também tentamos contactar o ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, mas não obtivemos retorno.

