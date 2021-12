Cicinho e estreante Juninho devem ocupar laterais do Bahia

As laterais, maior problema do Bahia em 2015, devem levar Charles a escalar duas novidades para o duelo de sábado, 7, às 16h30, na Fonte Nova, contra o Santa Cruz, pela 34ª rodada da Série B. Os dois times estão no bolo dos que brigam para ascender à elite do futebol nacional. O Tricolor baiano é o 5º colocado, com 54 pontos. O pernambucano é o 7º, com 52.

Só neste ano, nove atletas já foram titulares na lateral esquerda: Raul, Carlos, Patric, Bruno Paulista (volante improvisado), Marlon, Sávio, Ávine, Vitor e João Paulo. No sábado, deve estrear o 10º: Juninho, 18 anos, recém-promovido da divisão de base e que nunca jogou como profissional. Seu primeiro contato com o time de cima foi quando ficou no banco de reservas no sábado passado, diante do Botafogo.

O drama da posição é que o atual titular, João Paulo, ainda está em fase final de recuperação após a lesão sofrida há 17 dias, contra o Criciúma. Vitor, o reserva, foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O outro especialista que está no elenco é Ávine, que deve ser preterido devido a problemas físicos que o deixaram sem atuar desde 16 de setembro.

Na lateral direita, já foram sete titulares em 2015: Railan, Tony, Yuri (volante improvisado), Adriano Apodi, Cicinho, Thales (zagueiro improvisado) e Hayner.

Para o jogo deste sábado, o drama é técnico: Railan, titular nas últimas sete partidas, está mal. Ao final do confronto com o Botafogo, Charles nominou o atleta como um dos "cinco jogadores que atuaram muito abaixo do esperado".

A situação deve dar uma nova oportunidade a Cicinho, que não atua desde 19 de setembro, quando foi sacado da equipe após sucessivas partidas sendo criticado pela torcida. Nos treinos desta semana, Charles tem testado o jogador no time titular.

Com relação ao restante da equipe, o meia Rômulo luta para ganhar a vaga de Eduardo. No ataque, Maxi Biancucchi, reserva no jogo passado, é o favorito para atuar ao lado de Kieza. Roger deve ficar no banco de reservas.

Ingressos

Até as 19h30 desta quinta-feira, 5, mais de 12 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo com o Santa Cruz.

A comercialização segue no site e nas bilheterias da Fonte Nova, além das lojas Casa do Tricolor (Bonfim, Pau da Lima, Villas do Atlântico, Salvador Norte Shopping, Bela Vista e Paseo Itaigara) para Lounge Premium e Setor Oeste.

