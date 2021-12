Chuva atrapalha treino e Bahia faz exercícios em academia

O jogadores do Bahia não puderam treinar como planejado, na manhã desta sexta-feira, 18, no Fazendão. A comissão técnica tricolor foi forçada a optar pelo treino físico na academia, devido as fortes chuvas que atingiram a capital baiana durante a madrugada.

O campo principal do centro de treinamento ficou encharcado, sem condições de uso. Na academia, os atletas fizeram corridas em esteiras e sessões de exercícios em aparelhos.

Bom para o departamento médico e para a fisioterapia que, com o adiamento do jogo contra o Sport, agendado para o domingo, 18, terá mais tempo para trabalhar na recuperação dos atletas machucados, para o próximo jogo contra o Flamengo, na quarta, 21, em Macaé.

Na fisioterapia fizeram tratamento: Omar, Galhardo, Diego Macedo, Roniery, Pittoni, Lincoln e Rhayner. O Bahia volta a treinar neste sábado, 17, às 9 horas, no Fazendão, e terá folga no domingo.

