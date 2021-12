Chiquinho de Assis comandará o Bahia contra o Vitória

O bom senso voltou a reinar no Bahia. A assessoria de comunicação do tricolor confirmou nesta sexta-feira, 17, que o auxiliar Chiquinho de Assis será o o técnico da equipe no clássico decisivo com o Vitória, no domingo, 19.

Na última quinta-feira, 16, o preparador físico Eduardo Fontes era apontado como o escolhido para comandar o time diante do maior rival. Chiquinho tem uma missão espinhosa pela frente: o tricolor precisa vencer por pelo menos cinco gols de diferença para conquistar o bi-campeonato estadual.

No treino desta sexta, o elenco tricolor esteve pelo segundo dia consecutivo sob o comando de Chiquinho, que antes estava à frente do time Sub-23 do Bahia. Contratado para a disputa do Campeonato Brasileiro, o técnico Cristóvão Borges deve estar presente no Barradão, mas acompanhará ao duelo pela cabine.

O auxiliar Eduardo Barroca foi liberado pela diretoria tricolor para resolver problemas particulares no Rio de Janeiro e não estará no clássico decisivo.

